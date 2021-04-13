مقتل 15 مسلحا من "الشباب" في عملية أمنية جنوبي الصومال

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 أبريل 2021

قُتل 15 مسلحا من حركة الشباب الإرهابية، الثلاثاء، في عملية أمنية ببلدة غمبولي بمحافظة شبيلى الوسطى جنوب الصومال.



ووفق إذاعة "صوت الجيش" الرسمية فإن القوات الخاصة المعروفة بـ"دنب" المدربة أمريكيا هي التي نفذت العملية .

وقال حسن محمد عثمان، القائم بأعمال قائد الكتيبة 16 بالجيش الصومالي، إن 15 عنصرا من ميليشيات الشباب قتلوا وأصيب آخرون خلال العملية.

وأضاف عثمان، في تصريحات للإذاعة: "صادرت قوات الكوماندوس أسلحة وذخائر من مسلحي الحركة".

وأوضح أن العملية كانت مخططة مسبقا، وكانت تهدف تثبيت الأمن وإحباط هجمات إرهابية وشيكة لحركة الشباب .

ويشن الجيش الصومالي عمليات استباقية ضد أهداف حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في المحافظات الواقعة في جنوب ووسط البلاد.