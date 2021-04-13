انت الان تتابع خبر سرقة 'أضخم أرنب في العالم' ومكافأة لمن يجده والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتعتقد الشرطة البريطانية أن الأرنب العملاق، الذي يبلغ طوله 129 سم ويدعى "داريوس"، قد سرق من حظيرة في حديقة منزل صاحبته ليلة السبت، وفقما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.

وأعلنت مالكة الأرنب آنيت إدواردز، عن مكافأة قدرها ألف جنيه إسترليني مقابل عودة حيوانها الضخم، المسجل في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية عام 2010 لكونه الأكبر من نوعه.

