اخبار العالم

العراق يستأنف نقل البضائع (ترانزيت) عبر اراضيه لدول الجوار

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر العراق يستأنف نقل البضائع (ترانزيت) عبر اراضيه لدول الجوار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - عقد وزير النقل ورئيس هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا في مقر الوزارة لمناقشة موضوع الترانزيت ووضع الضوابط اللازمة له عبر ستة منافذ حدودية للعراق مع خمس دول.
إعلام هيأة المنافذ الحدودية ذكر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الاجتماع عُقد في وزارة النقل، برئاسة وزير النقل، وبحضور رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي، وممثلي الدوائر ذات العلاقة".

واضاف انه "جرى خلال الاجتماع حسم موضوع الترانزيت ووضع الضوابط اللازمة له، واستئنافه اعتباراً من يوم غد الأربعاء من منافذ (زرباطية، القائم، طريبيل، المنذرية، سفوان وعرعر) وهي ستة منافذ حدودية مع خمس دول، من اجل نقل البضائع (ترانزيت)عبر العراق لدول الجوار".

واكد رئيس هيأة المنافذ الحدودية، ان "هذا الامر يعد من الخطوات المهمة لزيادة إيرادات الدولة وتفعيل موقع العراق المهم".

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا