إصابة سيرخيو راموس قائد ريال مدريد بفيروس كورونا

وغاب راموس عن الكلاسيكو الذي ظفر فيه فريقه بالفوز 2-1 على غريمه الأزلي برشلونة ، بسبب إصابة في ربلة الساق اليسرى تعرض لها مع المنتخب الإسباني خلال تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ نهاية شهر آذار/ مارس الماضي.وزاد تأكيد غياب راموس عن إياب ربع نهائي الأبطال بين ريال مدريد وليفربول يوم غدٍ الأربعاء.

وقال الميرينغي في بيان "جاءت نتيجة اختبار لاعبنا سيرخيو راموس إيجابية في اختبار كوفيد -19 الأخير الذي أجراه".

إصابة راموس هي الثانية بفيروس كورونا في ريال مدريد بغضون أسبوع، بعد أن جاءت نتيجة اختبار رافاييل فاران إيجابية يوم الثلاثاء الماضي. ولم يتلق الفرنسي بعد الضوء الأخضر لتدعيم زملائه في الفريق.



في سن الخامسة والثلاثين، يمر راموس، المعروف بحياته الصحية التي لا تشوبها شائبة، بأحد أصعب المواسم في مسيرته، فقد خضع المدافع المحوري بالفعل لعملية جراحية في الغضروف المفصلي الداخلي للركبة اليسرى في أوائل شباط/ فبراير. إضافة للضغوطات التي يعيشها بسبب احتمال رحيله عن ناديه بعد انتهاء عقده.