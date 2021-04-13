الجيش السوداني يعلن تسليم نظيره الإثيوبي 61 أسيرا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، أنه سلم الحكومة الاثيوبية 61 أسيرا من منتسبي الجيش الإثيوبي وقواته المختلفة.



وقال الإعلام العسكري السوداني في بيان صحفي إن عمليات التسليم تمت في معبر القلابات الحدودي أمس الإثنين.

وأضاف أن التسليم تم مباشرة وبحضور ممثلين من الجانبين.

ونقل البيان عن الأسرى قولهم إنهم تلقوا المعاملة الإنسانية اللائقة طيلة فترة أسرهم وتقدموا بالشكر للقوات المسلحة السودانية، بحسب البيان نفسه.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب الإثيوبي على ما ذكره البيان السوداني.

ويرجح أن يكون هؤلاء تم أسرهم خلال الاشتباكات التي تشهدها الحدود السودانية الإثيوبية منذ مطلع العام الجاري.

ونشبت التوترات عقب إعلان الجيش السوداني انتشاره على حدوده الشرقية واستعادة أراض زراعية شاسعة كان يسيطر عليها مزارعون وعناصر إثيوبية طوال ربع قرن من الزمان.

وقابلت إثيوبيا هذه التحركات برفض قاطع، متهمة الجيش السوداني باختراق حدودها والاعتداء على المزارعين وأملاكهم، قبل أن تطالبه بالانسحاب.

وفشل الجانبان في التوصل إلى صيغة توافقية وانخرطت كل من الخرطوم وأديس أبابا في حراك دبلوماسي مكثف مع دول الإقليم للتعريف بمواقفهما من الخلاف على الحدود والذي تخللته اشتباكات دامية.