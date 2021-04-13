شكرا لقرائتكم خبر عن الحبتور يواجه انكورا في ختام كأس دبي للبولو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية عصر الأربعاء ختام كأس دبي للبولو 2021، حيث من المقرر أن يلتقي فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور وفريق انكورا بقيادة د. عبد الرحمن العبار وخالد العمران، وهو ختام يستحق المشاهدة، ومن المنتظر أن يتحول إلى مهرجان رياضي رمضاني عائلي لأنها أول مباراة تقام في شهر رمضان المبارك، لكن من المؤكد أنها ستقام وسط إجراءات احترازية وتباعد اجتماعي تنفيذاً للبروتوكول الصحي.

ويضم فريق الحبتور إلى جانب محمد الحبتور كلاً من: حبتور الحبتور وسانتوس أريارتي وسنتياجو جومز، ويضم فريق انكورا د. عبد الرحمن العبار وخالد العمران وريكاردو جومز وتوماس أريارتي، وربما يحل لاعب جديد مكان ريكاردو جومز الذي أصيب في المباراة الماضية.

ويسبق المباراة الختامية وتحديداً في تمام الرابعة عصراً لقاء يجمع بين الفرق الثلاث الأخرى فريق الشيخة عليا وفريق دبي إيمو وفريق الباشا في مباراة من ثلاث جولات بحيث يلعب كل فريق مع الفريقين الآخرين لتحديد ترتيب الفرق في هذه البطولة.