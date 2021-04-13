شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تعقد اجتماعاً مع الحكام الدوليين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم الاثنين اجتماعاً مع حكام كرة القدم الدوليين بحضور سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة الحكام، ومحمد عمر الشمري نائب رئيس اللجنة، وحمد بن حنيفة عضو اللجنة، وعلي الطريفي مدير إدارة الحكام، وخالد الدوخي المدير الفني، وأحمد يعقوب المسؤول الفني للمُقيَمين والمحاضرين.

بدأ الاجتماع بكلمة لرئيس اللجنة ثمن خلالها ثقة مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي بلجنة الحكام بتشكيلها الجديد وبالحكم الإماراتي الذي أثبت قدراته وتميزه في كل الملاعب من خلال إدارته للعديد من المباريات في مختلف البطولات المحلية والإقليمية والقارية والعالمية.

وقال الشامسي: «عمل اللجنة في تشكيلها الجديد سيكون مبنياً على أساس مواصلة تطوير منظومة التحكيم وكافة منتسبيها من حكام ومحاضرين ومُقيَمين من خلال إقامة الورش والدورات المتخصصة بالتعاون والتنسيق مع الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم وبحضور نخبة من المحاضرين الدوليين، كما ستكون هناك عملية تقييم شاملة لمستوى التحكيم تحت إشراف خبراء من الفيفا».

وقال محمد عمر الشمري نائب رئيس لجنة الحكام: «تحدثنا خلال اجتماعنا مع الحكام الدوليين عن أهمية الجولات الثلاث المتبقية في مسابقة دوري الخليج العربي، وطالبناهم بالتركيز التام طوال وقت المباراة لاتخاذ القرارات الصحيحة».