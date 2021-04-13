انفجار قنبلة بريف حلب الشمالي يسفر عن قتيل وجريحان

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 أبريل 2021

دوى انفجار في مخيم الإيمان في منطقة إعزاز بريف حلب الشمالي، نتيجة قنبلة انفجرت بشخص كان يعبث بها، ما أدى إلى مقتله وجرح شخصين آخرين. بحسب ما أفاد المرصد السوري.



وتفتك مخلفات الحرب بالسوريين، في الفترة الأخيرة، وفي أحدث تلك الوقائع أصيب 3 أطفال بجروح وحروق خطيرة، أمس الأول، نتيجة انفجار مقذوف بمدينة دير الزور.

وبحسب تقديرات المرصد السوري فإن عدد الذين قتلوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من عام 2019 وحتى اليوم، بلغ507 شخصاً، بينهم 77 امرأة و157 طفلاً.