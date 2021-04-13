شكرا لقرائتكم خبر عن أول وفاة بكورونا في أستراليا منذ 6 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت أستراليا اليوم أول وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد منذ أكتوبر 2020م الماضي.

وذكرت السلطات الصحية في ولاية كوينزلاند الأسترالية أن حالة الوفاة لرجل مسن يبلغ من العمر 80 عامًا كان قد دخل إحدى مستشفيات الولاية بسبب مضاعفات فيروس كورونا، مشيرةً إلى أنه جرى تشخيص الحالة أثناء وجوده في الحجر الصحي الإلزامي بالفندق بعد عودته من الخارج.

ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا منذ بداية الوباء إلى 29419 إصابة، والوفيات عند 910 .