سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 13 أبريل 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 13 أبريل/نيسان 2021، في البنوك، في أول أيام شهر رمضان المبارك.

وشهدت تعاملات السوق المصرفية، اليوم الثلاثاء، استقرار متوسط العملة المصرية أمام الريال السعودي والدرهم الإماراتي، فيما تراجعت أمام اليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني.

سعر الدولار في مصر

ووفق مسح ”الخليج 365” على الأسعار في 29 بنكا، اليوم الثلاثاء، سجل متوسط سعر الدولار، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، ثابتا اليوم الثلاثاء، عند نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

أعلى سعر للدولار

وسجل سعر الدولار أعلى سعر عند نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي فقط.

فيما هيمن سعر الدولار عند نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، في 21 بنكا، منها القاهرة، البنك التجاري الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، والكويت الوطني، وHSBC، والبركة، والأهلي المتحد، والمشرق، وقناة السويس.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

أرقام إيجابية تتحدى الجائحة

رغم التحديات الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا على العالم أجمع، إلا أن الاقتصاد المصري حافظ على ثباته بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.

وقال البنك المركزي المصري، الإثنين، إن التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج، في الفترة من يوليو/ تموز إلى ديسمبر/ كانون الأول 2020، زادت 13.5% إلى 15.5 مليار دولار، من13.7 مليار دولار.

وتوقع وزير المالية المصري محمد معيط، الأسبوع الماضي، نمو اقتصاد البلاد 2.8% في السنة المالية الجارية 2020-2021، وبنحو 5.4% في 2021-2022.

أضاف معيط، في مؤتمر اقتصادي عقد بالقاهرة، أن بلاده تتوقع تراجع العجز الكلي إلى 7.7% في السنة المالية الحالية من 7.9% في 2019-2020 وأن يصل إلى 6.6% في 2021-2022.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إلى نحو 18.62 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.60 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع.

كما قفز متوسط سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري، إلى نحو 21.50 جنيه للشراء و21.64 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.43 جنيه للشراء و21.57 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى المركزي المصري، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وواصل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، الاستقرار لدى المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، نحو 51.78 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.

فاتورة استهلاك رمضان

يرتفع حجم استهلاك المصريين للسلع الغذائية في رمضان من كل عام بمعدلات كبيرة مقارنة بباقي شهور السنة.

وقدر جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين المصرية قيمة استهلاك السلع الغذائية خلال الشهر الفضيل بنحو 100 مليار جنيه (6.4 مليار دولار).

ويعكس هذا الرقم تصاعدا ملحوظا في فاتورة الاستهلاك في شهر رمضان هذا العام عن الأعوام السابقة، إذ كانت لا تتجاوز 70 مليار جنيه (4.47 مليار دولار) في 2020، وقرابة 50 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) في 2019.