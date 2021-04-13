سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 13 أبريل 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، اليوم الثلاثاء 13 أبريل 2021، في السوق السوداء، في أول أيام شهر رمضان المبارك.

وارتفع متوسط الليرة السورية، أمام العملات الأجنبية، والعربية الرئيسية بعد تراجعه لعدة أيام، مع بداية شهر الصيام الذي يزداد فيه الاستهلاك، والاستيراد للمواد الغذائية.

وانخفض متوسط سعر الدولار، مقابل الليرة، في السوق غير الرسمية "السوداء" بالعاصمة دمشق، إلى 3200 ليرة للشراء، و3290 ليرة للبيع، مقابل 3220 ليرة للشراء، و3320 ليرة للبيع، أمس، بحسب موقع "أخبار الليرة" على الإنترنت.

ويتغير متوسط سعر صرف الدولار، مقابل الليرة، في السوق الموازية، حسب العرض والطلب، والنطاق الجغرافي بالمحافظات الرئيسية "دمشق وحلب وإدلب ومنبج" بفوارق تصل إلى نحو 50 ليرة.

وبقي سعر الدولار مقابل الليرة السورية، في البنوك عند 1250 ليرة للشراء، و1262 ليرة للبيع.

وضغطت الأزمة اللبنانية على مصدر رئيسي للدولار بالنسبة لسوريا، ما أدى إلى إلحاق مزيد من الضرر بالعملة المحلية.

وأدى انهيار الليرة إلى ارتفاع التضخم، وتفاقم الصعوبات أمام السوريون، الذين يجدون صعوبة أصلا في توفير ثمن الطعام والكهرباء والاحتياجات الأساسية الأخرى.

وبلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.

ويعيش غالبية السوريين، تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، ويعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.

أسعار اليورو والإسترليني

وانخفض متوسط سعر اليورو الأوروبي، مقابل الليرة السورية، لدى السوق السوداء إلى 3810 ليرة للشراء، و3920 ليرة للبيع، مقابل 3827 ليرات للشراء، و3954 ليرة للبيع، أمس.

وتراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية إلى 4395 ليرات للشراء، و4520 ليرة للبيع، مقابل 4405 ليرة للشراء، و4552 ليرة للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وهبط متوسط سعر الريال السعودي في سوريا لدى السوق السوداء إلى 853 ليرة للشراء، و877 ليرة للبيع، مقابل 856 ليرة للشراء، و886 ليرة للبيع، أمس.

كما تراجع متوسط سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الليرة السورية لدى السوق الموازية إلى 871 ليرة للشراء، و896 ليرات للبيع، مقابل 874 ليرة للشراء، و904 ليرات للبيع، أمس.

وانخفض سعر الدينار الكويتي في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 10605 ليرات للشراء، و10910 ليرات للبيع، مقابل 10657 ليرة للشراء، و11014 ليرة للبيع، أمس.