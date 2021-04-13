شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأمريكي يهنئ المسلمين في بلاده وحول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن باسمه وزوجته، المسلمين في بلاده وحول العالم، بمناسبة حلول شهر رمضان.



وقال بايدن في تغريدة مقتضبة عبر حسابه على تويتر: "مع حلول هلال الشهر، تتقدم (السيدة الأولى) جيل وأنا بأحر تحياتنا وأطيب الأمنيات للمجتمعات المسلمة في الولايات المتحدة وحول العالم .. رمضان كريم".

وبدأ المسلمون في أغلب الدول العربية والإسلامية اليوم الثلاثاء صوم أول أيام رمضان المبارك، بينها الإمارات والسعودية والبحرين والجزائر ومصر والأردن وفلسطين ولبنان واليمن والكويت والعراق والسودان.