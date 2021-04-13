«بيتكوين» عند قمة جديدة قبيل إدراج «كوين بيس» في «وول ستريت»

بلغت بيتكوين قمة غير مسبوقة عند 62 ألفا و575 دولارا الثلاثاء، لتواصل سلسلة مكاسبها في 2021 وتبلغ ذروة جديدة.

يأتي ذلك بعد الإعلان عن الإدراج المزمع لأول شركة مكرسة بالكامل للعملات المشفرة، «كوين بيس» Coinbase في «ناسداك»، مقتحمة للمرة الأولى وول ستريت.

وتختلف التقديرات اعتمادا على طريقة الحساب، لكن من المتوقع أن تتراوح قيمة الشركة السوقية بين 70 و100 مليار دولار، وهو أكبر طرح عام أولي لشركة أمريكية منذ إدراج «فيسبوك» في عام 2012.

وزاد سعر أكبر العملات المشفرة في العالم لأكثر من مثليه هذا العام وسط تنامي قبولها لدى القطاع المالي التقليدي باعتبارها أداة للاستثمار ووسيلة للدفع، ومع بحث المستثمرين عن أصول مرتفعة العائد في ظل تدني أسعار الفائدة.

كانت شركات كبرى قد أبدت قبولها للعملات المشفرة أو استثمرت فيها، منها بي.إن.واي ميلون وماستركارد وتيسلا. (وكالات)