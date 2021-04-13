شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يقيم أداء الموظف حال عدم ممارسة العمل فترة طويلة بسبب مرض أو رعاية طفل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون الخدمة المدنية إجراءات خاصة بتقييم الأداء للموظف الذى يمارس عمله فعليا لمدة ستة أشهر على الأقل، لعدة أسباب، منها التجنيد، أو إجازة رعاية الطفل بالنسبة للمرأة، أو للمرض، أو لأسباب أخرى.

وفى هذا الصدد، نص قانون الخدمة المدنية، على أن يكون تقييم الأداء بمرتبه ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف، ويقدر تقييم أداء الموظف الذى لم يقم بالعمل فعلياً بالوحدة لمدة ستة أشهر على الأقل للتجنيد، أو للاستدعاء للاحتياط، أو للاستبقاء، أو للمرض، أو لإجازة رعاية الطفل، أو لعضوية أحد المجالس النقابية، أو لعضوية مجلس النواب، بمرتبة كفء حكماً، فإذا كان تقييم أدائه في العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكماً.

ووفقا للقانون، يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته لمدة سنة، وإذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر، وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة إنهاء خدمته لعدم الصلاحية للوظيفة مع حفظ حقوقه التأمينية، وترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد، وتنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.