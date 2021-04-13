المركزي: 1.5 مليار دولار فائضًا بميزان المدفوعات في النصف الأول من 2020- 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال البنك المركزي المصري، في بيان، إن ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري حقق فائضا كليا بلغ نحو 1.5 مليار دولار مقارنة بعجز بلغ نحو 9 مليارات دولار خلال فترة النصف الثاني من العام المالي السابق (ذروة انتشار الموجة الأولى لجائحة كورونا).

وأضاف أن ذلك يأتي مقابل تحقيق ميزان المدفوعات فائضا أيضا بلغ 410.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وذكر البنك المركزي أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2020 أثبتت بذلك قدرته على تجاوز الصدمة التي تسببت فيها جائحة كورونا، والتي اجتاحت العالم منذ يناير 2020.

وأشار المركزي إلى أن المعاملات الجارية بميزان المدفوعات شهدت ارتفاعا في مستوى العجز بمعدل 66.9% ليصل إلى نحو 7.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021 مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك على خلفية الصدمة التي تعرض لها قطاع السياحة.

وأوضح أن إيرادات قطاع السياحة اقتصرت على ربع ما تم تحقيقه خلال الفترة المناظرة والتي اتسمت بأعلى إيرادات سياحية قبل جائحة كورونا (نحو 1.8 مليار دولار مقابل نحو 7.2 مليار دولار).

بينما ارتفع صافي التدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي بمعدل 75.2% ليحقق نحو 9.2 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل نحو 5.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.

وأرجع المركزي هذه الزيادة إلى التحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية نظرا لتيسير الأوضاع المالية العالمية بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كورونا مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري.