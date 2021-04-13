أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور في أول أيام رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عددا من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء أول أيام شهر رمضان في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيهًا.

وبقي سعر كيلو الكابوريا ثابتا بين 30 و130 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 20 و23 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.