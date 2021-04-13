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أسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وبقي سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك القاهرة عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك العربي الإفريقي، والبركة، وقناة السويس، والتجاري الدولي، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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