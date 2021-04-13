تراجع الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، بينما استقرت أسعار 5 عملات أخرى.

وتراجع سعر شراء الدينار الكويتي 5 قروش إلى 48.93 جنيه، كما تراجع سعر البيع قرشين إلى 52.09 جنيه.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدينار الأردني ثابتا عند 21.72 جنيه للشراء، و22.17 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار البحريني عند 40.36 جنيه، و40.69 جنيه للبيع.

وظل سعر الريال القطري ثابتا عند 4.01 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع