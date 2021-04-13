تفاصيل جديدة حول إطلاق نار في مدرسة ثانوية بمدينة نوكسفيل الأمريكية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ 45 دقيقة

كشفت الشرطة في مدينة نوكسفيل بولاية تينيسي الأميركية تفاصيل جديدة بشأن حادثة تبادل لإطلاق النار بإحدى المدارس الثانوية في الولاية .

وقالت الشرطة أن مطلق النار في مدرسة أوستن- إيست ماغنيت الثانوية هو أحد طلابها وقد أطلق النار أولا على أفراد الشرطة الذين وجدوه مختبئا داخل إحدى دورات المياه في المبنى.

وأضافت السلطات إن الشرطة وصلت إلى المدرسة استجابة لبلاغ بوجود شخص مسلح، ثم عثرت عليه مختبئا وعندما طلب منه الضباط الخروج، رفض وبادر بإطلاق النار عليهم، فردوا عليه بإطلاق الرصاص ما أدى إلى وفاته، بحسب مدير مكتب التحقيقات بولاية تينيسي، ديفيد راوش، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي.

وأصيب ضابط في الحادث بطلق ناري أعلى ساقه، استدعى نقله إلى المستشفى.

ولم تتضح بعد دوافع الطالب لإحضار مسدس إلى المدرسة ومواجهة الشرطة.

وكانت قوات الشرطة قد أعلنت مواجهة “ذكر مسلح”، كما أشارت إلى مقتل شخص في تبادل إطلاق النار.