جيفري: نظام الأسد أحدث تغييراً ديمغرافياً بسوريا من خلال تهجير السكان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - أبريل - 2021 9:20 صباحًا

قال المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، جيمس جيفري أنه لا يرى حلاً قريباً للأزمة السورية، معتبراً أن المجتمع الدولي يتجاهل الوضع الإنساني السيء، لا سيما مع تعمق الازمة الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

يشار إلى أن الأمم المتحدة قدرت نسبة الفقر في سوريا بـ 83 بالمئة من الشعب السوري، خاصةً مع الانهيار الكبير في سعر صرف الليرة أمام الدولار وموجة الغلاء الكبيرة وارتفاع معدلات البطالة.

كما اعتبر “جيفري” أن المجتمع الدولي يرتكب خطأً كبيراً في تجاهل لما تمر به سوريا مشدداً على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الذي يحمل الرقم 2254، والشروع بعملية سياسية تنهي الأزمة.

في ذات السياق ذاته، حدد “جيفري” هدفين من العقوبات المفروضة على النظام السوري، الأول تحميل المسؤولية للأفراد المتورطين في عمليات القتل، والثاني منع النظام من الاستفادة ماليا، متهماً نظام “بشار الأسد” في إحداث تغيير الديمغرافية في سوريا من خلال تهجير السكان.

وأكد “جيفري” أن الشعب السوري هو الجهة الوحيدة التي ستقرر مصير البلاد، معتبراً أن الإدارة الأميركية منشغلة بإنجاح الاتفاق مع إيران، وتحديات الصين، وتداعيات كورونا، والمناخ.

كما رأى أن على الولايات المتحدة أن تملك سياسة شاملة تجاه ايران تضمن وقف تدخلها في المنطقة، والعمل على حد من وجود ميليشيات طهران في اليمن، وسوريا، ولبنان، والعراق، معتبراً أن النظام الإيراني يدير مشروعا استراتيجيا في الشرق الأوسط.