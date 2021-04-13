انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية والمعادن في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار 148,500
سعر شراء الدولار 147,500
تقريبي
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار 2,440,000 تومان
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو 118,93 دولار
100 باوند 137,48 دولار
100 دولار 816,90 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1725,14$
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 63,70 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 60,05 دولار
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اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار 148,500
سعر شراء الدولار 147,500
تقريبي
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار 2,440,000 تومان
تقريبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العملات العالمية الأجنبية
100 يورو 118,93 دولار
100 باوند 137,48 دولار
100 دولار 816,90 ليرة تركية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1725,14$
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 63,70 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 60,05 دولار
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