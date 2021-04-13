شكرا لقرائتكم خبر عن الصادرات الصينية في مارس تقفز 30.6% والواردات 38.1% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد تصريح من إدارة الجمارك الصينية في مؤتمر صحفي، الثلاثاء بأن صادرات الصين المقومة باليوان في الربع الأول من العام قفزت 38.7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، في حين زادت الواردات 19.3 بالمئة على أساس سنوي.

وبلغ الفائض التجاري الصيني في الشهور الثلاثة الأولى من العام 759.29 مليار يوان (115.99 مليار دولار).

وأفادت بيانات الجمارك بأن الصادرات في مارس ارتفعت 30.6% على أساس سنوي، لتأتي دون التوقعات لكنها ما زالت تشير إلى نمو قوي، في حين قفزة الواردات بوتيرة فاقت سرعتها التوقعات بلغت 38.1%.

وكان المحللون قد توقعوا في استطلاع رأي أجرته رويترز نمو الصادرت 35.5% على أساس سنوي بعد زيادتها 154.9% في فبراير.

وكانت التقديرات تشير إلى ارتفاع الواردات 23.3% على أساس سنوي ارتفاعا من نمو 17.3% في فبراير.

وسجلت الصين فائضا تجاريا بلغ 13.8 مليار دولار في مارس مقارنة مع توقعات الاستطلاع ببلوغه 52.05 مليار دولار ومع فائض عند 37.88 مليار دولار في فبراير.

واردات النفط الخام



إلى ذلك، أفاد بيان الجمارك بأن واردات الصين من النفط الخام بلغت 139 مليون طن في الربع الأول من العام، بما يعادل 11.29 مليون برميل يوميا. بالمقارنة مع 10.2 مليون برميل يوميا في الفترة نفسها قبل عام.

وقالت الإدارة إن واردات الصين من الغاز الطبيعي في الفترة من يناير إلى مارس بلغت 29.39 مليون طن.

وقفزت واردات النفط الخام 21% في مارس، وذلك من أساس مقارنة متدني للفترة نفسها قبل عام، إذ كثفت شركات التكرير النشاط وسط قوة في الطلب على الوقود بعد كوفيد-19، غير أن المشتريات تباطأت قبيل موسم لأعمال الصيانة.

وأظهرت البيانات أن أكبر مشتر للنفط الخام في العالم استورد 49.66 مليون طن في الشهر الماضي، وهو ما يعادل 11.69 مليون برميل يوميا.

وجاءت واردات مارس بانخفاض من 11.73 مليون برميل يوميا في الشهر السابق. (رويترز)

