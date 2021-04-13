وزير خارجية كوريا الجنوبية: شهر رمضان له أهمية تزيد عن أي وقت مضى بسبب كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 أبريل 2021

قال وزير خارجية كوريا الجنوبية أمس الاثنين إن شهر رمضان المبارك له أهمية تزيد عن أي وقت مضى، في الوقت الذي يكافح فيه العالم جائحة فيروس كورونا المستجد.



وأدلى "جونغ أوي-يونغ" بهذا التعليق على صفحة الوزارة على موقع تويتر، حيث أعرب عن أطيب تمنياته للمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء العالم، التي بدأت شهر الصيام اليوم.

وقال الوزير: «لقد دفعتنا الجائحة العالمية أكثر من أي وقت مضى إلى تقدير المغزى من شهر رمضان، وهو الجود والتضامن مع المحتاجين.. وقد اكتسب رمضان أهمية وقوة أكبر».

وفي إشارة إلى أن كوريا تشارك بنشاط في الجهود العالمية لمكافحة كوفيد-19، أشار "جونغ" إلى أنه ينبغي تشجيع «نفس روح التضامن والتعاون» في المجتمع الدولي من أجل التغلب على الوباء معًا.