نينوى.. الإطاحة بشبكة إرهابية خططت لاستهداف القوات الأمنية والمواطنين

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بشبكة إرهابية كانت تخطط لشن هجمات إجرامية ضد أهداف أمنية ومدنية في محافظة نينوى.

وقال الحشد في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبحسب مذكرات إلقاء قبض، نفذت قوة مشتركة من قيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي واستخبارات اللواء 30 ومعاونية استخبارات الحشد عملية أمنية محكمة".



وأشار البيان، إلى أن "القوات تمكنت خلال العملية من اعتقال ٦ من العناصر الإرهابية المطلوبة للقضاء وفق مذكرات اعتقال، وتم تسليمهم للجهات الامنية وفق مذكرات تسليم رسمية".

