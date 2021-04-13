اعتقال متهم بحوزته 11190 حبة مخدرة في نينوى

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على متهم بحوزته 11190 حبة مخدرة.

وقال الوكالة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية - قسم مكافحة مخدرات / نينوى من إلقاء القبض على متهم وضبط بحوزته (11,190) إحدى عشر ألف ومائة وتسعون حبة من المؤثرات العقلية و(63) زجاجة شراب من نوع (توسيرام-بلموكودين-اليرمين)".



وأضاف البيان، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

