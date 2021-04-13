حكام الإمارات يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بحلول رمضان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الامارات، برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.



وأعرب عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية ورؤساء الوزراء.

وهنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شعب الإمارات، وجميع الشعوب العربية والإسلامية، بقدوم الشهر الفضيل.

وقال الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «نبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية قدوم شهر رمضان المبارك... شهر رحمة وخير وبركة بإذن الله.. ونسأل الله أن يديم عودته على البشرية وهي في أمن وأمان وسلامة وصحة وعافية»، كما دوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر «تويتر»: «أهنئ شعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان الفضيل.. داعياً الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة على وطننا العزيز، وينزل فيه رحماته على البشرية، ويقيها شر الأوبئة والأمراض».

وهنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، و الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود وسمو نواب الحكام، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموهم بموفور الصحة والعافية والسعادة.

وقدم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة التهاني إلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، وفرق العمل الوطنية في مختلف الميادين، سائلاً الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة ورحمة على الجميع، ويديم على وطننا نعم الأمن والأمان والرخاء، ويحفظه وشعوب العالم أجمع من كل مكروه، كما هنأ قادة وملوك ورؤساء الأمتين العربية والإسلامية وشعوبهم بهذه المناسبة، متمنياً أن يجعل الله تعالى هذا الشهر الفضيل شهر خير وبركة ورحمة عليهم وعلى بلدانهم.