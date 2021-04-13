شكرا لقرائتكم مجموعة السبع تدعو روسيا لوقف استفزازاتها في أوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعا وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة السبع الاثنين روسيا إلى وقف "استفزازاتها" وبدء "نزع فتيل التصعيد" على الحدود الأوكرانية حيث تحشد قواتها.

إلى ذلك، قال الوزراء في بيان مشترك "ندعو روسيا إلى وضع حد لاستفزازاتها والعمل فورا على نزع فتيل تصعيد التوترات انسجاما مع التزاماتها الدولية".

واعتبروا أن "تحريك تلك القوات على نطاق واسع، ومن دون إخطار مسبق، يشكل تهديدا وعاملا لزعزعة الاستقرار"، داعين موسكو أيضا الى "الشفافية على صعيد التحركات العسكرية" بناء على التزامها داخل منظمة الامن والتعاون في أوروبا.

وكرروا "دعمهم الراسخ لاستقلال وسيادة وسلامة أراضي اوكرانيا ضمن حدودها المعترف بها دوليا"، مرحبين بـ"ضبط النفس" الذي التزمته.

مخاوف من مهاجمة أوكرانيا

وتخشى أوكرانيا أن تبحث موسكو عن ذريعة لمهاجمتها، واتهمت روسيا بحشد أكثر من ثمانين ألف جندي قرب حدودها الشرقية وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

وحذرت الولايات المتحدة الأحد روسيا من أي اعتداء على كييف. ونبه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى أنه "ستكون ثمة عواقب" لذلك، علما بأنه يجري مشاورات الثلاثاء في بروكسل مع حلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي تتناول ملفات ساخنة عدة بينها التوتر الروسي الأوكراني.

بدوره، يتوجه وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الثلاثاء إلى مقر الحلف الأطلسي لإجراء مباحثات محورها تحرك القوات الروسية على حدود بلاده.