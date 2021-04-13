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ضحايا بإطلاق نار بمدرسة في تينيسي الأميركية

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ابوظبي - سيف اليزيد - قتل شخص وأصيب شرطي جراء إطلاق نار في مدرسة ثانوية بولاية تينيسي الأميركية، الاثنين، حسبما أفادت الشرطة.
وأفادت إدارة شرطة نوكسفيل بأن أعيرة نارية أطلقت عندما اقتربت عناصر الشرطة من "رجل ربما كان مسلحاً" في مدرسة أوستن إيست ماجنت الثانوية في نوكسفيل ، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز".
وقالت الشرطة إنه تم إعلان وفاة رجل، بينما أصيب شرطي في نوكسفيل بعيار ناري واحد على الأقل وتم نقله إلى المستشفى.
وذكر مسؤولون، أنه من غير المتوقع أن تكون إصابات الشرطي مهددة لحياته.
وقالت الشرطة إن شخصاً آخر اعتقل "لمزيد من التحقيق".
وذكر بيان الشرطة: "لا يوجد ضحايا آخرون معروفون أصيبوا بطلقات نارية."

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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