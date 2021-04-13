تقطع السبل بآلاف الركاب بعد إلغاء رحلات بمطار ميامي

ابوظبي - سيف اليزيد - أدت العديد من عمليات الإلغاء لرحلات جوية في مطار ميامي الدولي بسبب سوء الأحوال الجوية إلى تقطع السبل بآلاف الركاب يوم الاثنين .

ولم يتمكن الركاب من الوصول إلى الفنادق بسبب عدم وجود أماكن شاغرة.

وأفاد مطار ميامي الدولي يوم الاثنين بتأجيل 70 رحلة جوية وإلغاء 142 رحلة بسبب العواصف الرعدية الشديدة في وسط وجنوب فلوريدا منذ ظهر الأحد.

من المتوقع أيضاً إلغاء وتأجيل العديد من الرحلات الجوية في الساعات القادمة.

وقال المتحدث باسم مطار ميامي ، جريجوري تشين، إن نحو 10 آلاف مسافر من وإلى المطار، تأثروا بسبب التأخيرات والإلغاءات.

وتشمل شركات الطيران المتضررة "أمريكان إيرلاينز" و"دلتا" و"فرونتير"

و"جيت بلو" و"ساوث وست" و"يونايتد".