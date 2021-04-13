انتزاع 1665 لغماًً «حوثياً» في أسبوع

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 1.665 لغماً، خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، زرعتها الميليشيا «الحوثية» المدعومة إيرانياً في مختلف المحافظات.

وأوضح المركز، في بيان، أن الألغام تنوعت بين 5 ألغام مضادة للأفراد، و468 لغماً مضاداً للدبابات، و1.149 ذخيرة غير متفجرة، و43 عبوة، مشيراً إلى أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 232.257 لغماً، زرعتها الميليشيا «الحوثية» بمختلف المناطق اليمنية.