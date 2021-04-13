بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية بأنقرة.. مزارع تركي ينتحر لعجزه عن سداد دينه

انتحر مزارع تركي في ولاية إزمير غرب تركيا بسبب الأعباء المادية التي أثقلت كاهله مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في بلاده.

وأشارت الادعاءات المثارة إلى إقدام باصري يلدرم (46 عاما) في بلدة توربالي وهو أب لثلاثة أطفال، على الانتحار بسبب عجزه عن سداد دينه على الرغم من بيعه لمزرعته.

وبحسب صحيفة زمان التركية، وقعت الحادثة في حي باموق ياز ببلدة توربالي، حيث أنهى يلدرم حياته داخل غرفة النوم أثناء إعداد زوجته لوجبة الإفطار.

نقل جثمان يلدرم إلى مصلحة الطب الشرعي في إزمير.وستُقام صلاة الجنازة على روحه من حي باموق ياز.