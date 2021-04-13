جرائم أردوغان .. أنقرة تخرق مجدداً إتفاق على وقف إطلاق النار في ليبيا

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 أبريل 2021

كشفت وزارة الدفاع التركية تدريبها عناصر وصفتهم بـ"القوات البحرية الليبية" في مجال الدفاع تحت الماء بموجب الاتفاقية المبرمة بين تركيا وحكومة فايز السراج السابقة، وفق موقع "المرصد" الليبي.



ويشار إلى أن رئيس حكومة الوفاق السابقة، فائز السراج وقع مذكرة تفاهم مع أردوغان لم يعتمدها البرلمان المنتخب في أواخر 2019، لإرسال آلاف المرتزقة من سوريا إلى ليبيا لدعم مسلحيه، وإرسال عسكريين اتراك وطائرات دون طيار، وأسلحة من مختلف الأنواع، وذخائر.

وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، التي أشرفت على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، دعت إلى إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا فوراً، ورفض تمديد مهلة انسحابها من البلاد فترة إضافية