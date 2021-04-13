اخبار العالم

كارثة إنسانية في جزيرة «سانت فنسنت» بسبب ثوران بركاني

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة إنسانية في جزيرة «سانت فنسنت» بسبب ثوران بركاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الإثنين، إن جميع سكان جزيرة سانت فنسنت الكاريبية، تُركوا بدون مياه نظيفة وكهرباء بعد ثوران بركان لا سوفرير الأسبوع الماضي.

ونقل "دوجاريك" عن تقارير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أنه علاوة على ذلك، هناك حوالي 20 ألف شخص تم إجلاؤهم في الجزيرة مازالوا بحاجة إلى مأوى.

وأوضح "دوجاريك" في إفادة صحفية إن "الثوران البركاني أثر على معظم سبل العيش في الجزء الشمالي من الجزيرة، بما في ذلك زراعة الموز، حيث عرقلت تدفقات الرماد والحمم البركانية حركة الأشخاص والبضائع".

وثار البركان الواقع في شمال الجزيرة، يوم الجمعة الماضي وقذف بعمود من الدخان بارتفاع 10 كيلومترات.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا