شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى لخطة التنمية المستهدفة للقطاع الصحى بـ21/22.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وضع خطتها لمناقشة مشروعى قانون بربط الموازنة العامة للدولة لعام 2021/2022، وآخر باعتماد خطة التنمية الاقتصادية لعام 2021/2022، العام الرابع فى خطة التنمية المستدامة، بعد إحالة رئيس مجلس النواب لهما .

وتتمثل التوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة فى مقدمتها الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030، فضلاً عن الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمى، ومواصلة الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدى الحاسم لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، استكمال التطبيق الفاعل للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وإعطاء أولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو الاقتصادى المستدام، وعلى رأسها قطاع الصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع الزراعة، وذلك فى إطار الانتقال إلى تطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، بالإضافة إلى إبراز المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن والارتقاء بالأحوال المعيشية للأسر فى الريف، مع توفير المخصصات والاعتمادات اللازمة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة ومستهدفاتها، وإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجاً، من خلال التوزيع المتكافئ للاستثمارات، بهدف معالجة الفجوات التنموية.

وتتمثل أبرز الجوانب المستهدفة ببرامج التنمية لقطاع الصحة:

- توفير الاعتمادات اللازمة لدخول 23 مستشفى فى الخدمة.

- الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما بإنشاء 20 مركزا ومخزنا استراتيجيا مركزيا.

- تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات، بتوفير 2861 سرير رعاية مركزية .

- توفير 420 حضانة أطفال و421 سرير رعاية أطفال.

- زيادة معدل التغطية بالمستشفيات النموذجية على مستوى المحافظات بتطوير 7 مستشفيات.

- تطوير 170 مستشفى ومركزاً طبياً.

- تغطية 25 مليون سيدة بمبادرات صحة المرأة.

- تنفيذ 14 مستشفى ضمن مخصصات "حياة كريمة" .