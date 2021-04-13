شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المدة المحددة قانونيا للاحتفاظ بسجلات وأرواق الاستخلاص الجمركى للبضائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، مدة قدرها خمس سنوات يجب أن يلتزم خلالها المستوردون والمصدرون والمخلصون الجمركيون بالاحتفاظ بالأوراق والسجلات الخاصة بالإفراج الجمركى، وكذلك الاحتفاظ بالمستند الدال على مصدر البضائع.

وجاء نص المادة رقم 8 من قانون الجمارك كما يلى: "يلتزم المستوردون والمصدرون والمخلصون الجمركيون وشركات الملاحة والنقل ومكاتب وشركات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية ، وغيرهم ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية بالاحتفاظ بالأوراق والسجلات والدفاتر والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإفراج، وبالنسبة للسجلات من تاريخ التأشير عليها بانتهائها أو قفلها ، وعلي كل حائز لبضائع أجنبية بقصد الاتجار الاحتفاظ بالمستند الدال عـلي مصـدرها" .