حبس المتهمين بتصوير طفل داخل فرن بمخبز وترهيبه بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قرر أحمد إمبابي رئيس نيابة قليوب، حبس المتهمين بتصوير طفل داخل فرن بمخبز بدائرة القسم، وإيهام الطفل بإشعال النيران به على سبيل الدعابة لزيادة التعليقات واللايكات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت النيابة تحريات مباحث القسم حول الواقعة وملابساتها.

وكشفت تحريات المباحث أجهزة الأمن، أن المخبز محل الواقعه متوقف منذ 3 شهور وهو لا يعمل حاليا، وأن الفرن الذي ظهر فيه الطفل خلال مقطع الفيديو المتداول مستأجر لأحد الأشخاص، ولا يعلم شيئا عن تلك الواقعة، وأنه يقوم بفتحه بين الحين والآخر دون تشغيله، وأن المتهمين أتوا إليه من قبل ليجلسوا معه وتركهم بالمخبز لقضاء بعد متطلباته وعاد إليهم مرة ثانية، واكتشف الواقعه بعد ذلك.

وكان بعض نشطاء التواصل الاجتماعى فى قليوب تداولوا مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأطفال يستغيث من داخل "فرن" خاص بأحد المخابز فى مدينة قليوب و ظهور "شخص آخر" خلال الفيديو ادعى أنه من قام بوضع الطفل داخل الفرن وإضرام النيران به على سبيل الدعابة.

اهتم اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية بالواقعة بالتنسيق مع مباحث المعلومات، وتوصلت التحريات إلى قيام طالبان بالتعليم الفنى بتصوير مقطع الفيديو وقيامهما بدعوة طفل لداخل أحد المخابز "متوقف عن العمل منذ 3 أشهر بدائرة قسم قليوب ومستأجر لأحد الأشخاص"، وقيام أحدهما بإدخال الطفل إلى الفرن وإيهامه بتشغيله وقيام الآخر بتصوير الطفل بهاتفه المحمول وقيامهما عقب ذلك بصرف الطفل ونشر مقطع الفيديو على سبيل الدعابة لجمع عدد من المشاهدات والتعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط المتهمان وبمواجهتهما أعترفا بإرتكاب الواقعة بغرض كسب مشاهدات على الفيس بوك وبسؤال مستأجر المخبز قرر بعدم علمه بالواقعة وأن العمل بالمخبز متوقف منذ فترة وقيامه بفتحه من حين لآخر وتردد المتهمان عليه لمجالسته وتركهما فى بعض الأوقات بالمخبز لقضاء متطلبات.