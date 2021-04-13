الزراعة: تنفيذ 11 مدرسة حقلية في 7 محافظات خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار أنشطة المدارس الحقلية للتواصل مع المزراع ومربي الإنتاج الحيواني لتوعيتهم بأهم التوصيات والعمليات الزراعية وتوحيد الجهود الإرشادية وتكامل الأدوار بين الجهات المشاركة في تنفيذ هذه المدارس لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة الزراع ومربي الإنتاج الحيواني، تحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وإشراف الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل المركز للتدريب والإرشاد.

وقالت وزارة الزراعة، في بيان لها، إن أنشطة الأسبوع كانت ابتداء من يوم 4 أبريل الماضي، من خلال تنفيذ 11 مدرسة حقلية على النحو التالي:

- 2 مدرسة حقلية لمحصول بنجر السكر بمحافظات الشرقية والنوبارية بالتنسيق مع مجلس المحاصيل السكرية.

- 6 مدارس حقلية لمحصول البصل بمحافظات بني سويف والغربية والدقهلية.

- 3 مدارس حقلية للإنتاج الحيواني بمحافظات البحيرة والجيزة ودمياط.

طبقًا للخطة الموضوعة في هذه المجالات صرح بذلك الدكتور عبدالعليم الشافعي منسق عام المدارس الحقلية.