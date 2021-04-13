شكرا لقرائتكم خبر عن قلق دولي من التحركات العسكرية لروسيا على الحدود مع أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، الاثنين، إنها تشعر بقلق عميق إزاء حشد قوات روسية على الحدود مع أوكرانيا، ومنطقة القرم التي ضمتها موسكو.

وأثارت التقارير الأخيرة عن النشاط العسكري الروسي في أوكرانيا، وحولها وكذلك انتهاكات وقف إطلاق النار، مخاوف دولية من أن الصراع المستمر منذ سبع سنوات، بين البلدين قد يتصاعد مرة أخرى.

وقال وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة وبريطانيا في بيان مشترك، إن "هذه التحركات واسعة النطاق للقوات، دون إخطار مسبق، تمثل أنشطة مهددة ومزعزعة للاستقرار".

وأضاف البيان: "ندعو روسيا إلى وقف استفزازاتها ونزع فتيل التوترات، فورا تمشايا مع التزاماتها الدولية".

وأكد الوزراء مجددا في البيان على "دعمهم الثابت لاستقلال وسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، داخل حدودها المعترف بها دوليا".