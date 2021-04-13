شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا مصر: 818 إصابة و42 وفاة وتعافي 500 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 818 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و42 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن إجمالي عدد المصابين في البلاد يرتفع بذلك إلى 211 ألفا و307 أشخاص والوفيات إلى 12487.

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 500 شخص من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 159999 شخصا.