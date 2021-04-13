شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف عالقون بمطار ميامي بسبب الطقس السيء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدت العديد من عمليات الإلغاء لرحلات جوية في مطار ميامي الدولي بسبب سوء الأحوال الجوية إلى تقطع السبل بآلاف الركاب أمس الاثنين.

ولم يتمكن الركاب من الوصول إلى الفنادق بسبب عدم وجود أماكن شاغرة.

وأفاد مطار ميامي الدولي، بتأجيل 70 رحلة جوية وإلغاء 142 رحلة بسبب العواصف الرعدية الشديدة في وسط وجنوب فلوريدا منذ ظهر الأحد.

ومن المتوقع أيضا إلغاء وتأجيل العديد من الرحلات الجوية في الساعات

القادمة.

وقال المتحدث باسم مطار ميامي ، جريجوري تشين، إن نحو 10 آلاف مسافر من وإلى المطار، تأثروا بسبب التأخيرات والإلغاءات.