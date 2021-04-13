شكرا لقرائتكم خبر عن قلق أممي إزاء مقتل عشرات المتظاهرين في ميانمار ‏ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجدداً عن قلقه العميق إزاء ‏التطورات في ميانمار، واصفاً آخر التقارير عن أعمال عنف وقتل المتظاهرين ‏على يد قوات الأمن بالمروّعة.‏

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "زملاؤنا في ميانمار مصدومون من أعمال العنف منذ يوم الجمعة، إذ ‏قُتل 93 متظاهراً أكثرهم من مدينة باغو".‏

وأشار دوجاريك إلى أن فريق الأمم المتحدة في ميانمار أعرب عن القلق بشكل ‏خاص حيال التقارير التي تتحدث عن استخدام المدفعية الثقيلة ضد المتظاهرين.‏

وأفاد أن الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش يشدد على الدور الرئيس الذي يمكن ‏ويجب أن تلعبه المنطقة في تقديم المشورة للجهات الفاعلة الوطنية لاتخاذ خطوات ‏نحو عودة السلام والاستقرار إلى ميانمار.‏