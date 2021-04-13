شكرا لقرائتكم خبر عن قلق أممي إزاء مقتل عشرات المتظاهرين في ميانمار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجدداً عن قلقه العميق إزاء التطورات في ميانمار، واصفاً آخر التقارير عن أعمال عنف وقتل المتظاهرين على يد قوات الأمن بالمروّعة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "زملاؤنا في ميانمار مصدومون من أعمال العنف منذ يوم الجمعة، إذ قُتل 93 متظاهراً أكثرهم من مدينة باغو".
وأشار دوجاريك إلى أن فريق الأمم المتحدة في ميانمار أعرب عن القلق بشكل خاص حيال التقارير التي تتحدث عن استخدام المدفعية الثقيلة ضد المتظاهرين.
وأفاد أن الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش يشدد على الدور الرئيس الذي يمكن ويجب أن تلعبه المنطقة في تقديم المشورة للجهات الفاعلة الوطنية لاتخاذ خطوات نحو عودة السلام والاستقرار إلى ميانمار.