قتيل ومصابان في انفجار سيارة مفخخة بمدينة جنزور الليبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل شخص في انفجار مفخخة سيارة بمدينة جنزور غربي العاصمة الليبية طرابلس، بحسب مصدر أمني ليبي لـ"الخليج 365" .

وقال مصدر أمني ليبي، إن الانفجار نتج عن تفجير سيارة في منطقة جنزور المعاقين، بالقرب من جزيرة الساحة الشعبية غربي العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" أن الانفجار تسبب بمقتل شخص وإصابة اثنين منهم امرأة، تم نقلهما لــ"مـسـتشـفى الحوادث" بالمدينة.



انعدام الأمن



وتتصاعد معدلات الجريمة وظاهرة الاختطاف والقتل خارج إطار القانون والتفجيرات في بعض مناطق غربي ليبيا، وسط مطالبات حقوقية بضرورة التحرك العاجل.

وفي وقت سابق، أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا (منظمة مستقلة)، في بيان، عن بالغ قلقها حيال تطورات سوء الأوضاع الأمنية، والتصاعد الملحوظ لمعدلات الجريمة والجريمة المنظمة والجرائم الجنائية، ونشاط شبكات الجريمة والخارجين عن القانون.

ورصدت المنظمة تصاعد مقلق لمؤشرات جرائم الاختطاف والقتل خارج إطار القانون والسطو المسلح والسرقات التي تطال المواطنين وممتلكاتهم، من قبل الخارجين عن القانون وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة جراء الفراغ الأمني في مدن ومناطق طرابلس وصبراتة والعجيلات وسبها وزليتن والقره بولي والجبل الغربي.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الخارجين عن القانون باتوا يمثلون تهديدًا كبيرًا لحياة وسلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدة أن استمرار سوء الأوضاع الأمنية يفاقم من معاناة المواطنين.