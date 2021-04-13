عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الملك سلمان: ندعو المسلمين لنبذ الخلافات والفرقة وتحكيم العقل

الثلاثاء 13 أبريل 2021

الخليج 365

دعا الملك سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، المسلمين لنبذ الخلافات والفرقة وتحكيم لغة العقل.



وقال في كلمة بمناسبة شهر رمضان ألقاها نيابة عنه وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي "إن جهود السعودية الكبيرة نجحت في التصدي لجائحة كورونا".

كما أضاف "نأمل من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقدم للحصول على اللقاح".

وتابع "نعتز بإجراءات المملكة والتقنيات الحديثة المتخذة لسلامة قاصدي الحرمين".

خطة أمنية للمسجد الحرام

وكانت قيادة قوات أمن العمرة في مكة المكرمة، أعلنت اليوم، أنه تمت الموافقة على شروط محددة لضمان سلامة المعتمرين في شهر رمضان المبارك.

وقال اللواء محمد الأحمدي مساعد قائد قوات أمن العمرة في مؤتمر صحفي "حققنا نجاحات كبيرة العام الماضي"، كاشفاً عن خطة أمنية للمسجد الحرام تتمثل بعدم السماح بالوصول إلى الحرم المكي بدون تصريح، مع رفع مستوى السلامة الأمنية والمرورية في العاصمة المقدسة.

كما أوضح أنه تم تحديد المسارات للمعتمرين والمصلين لضمان التباعد الاجتماعي، وتكثيف تواجد العناصر الأمنية.

عقوبات مالية

وشددت قوات أمن العمرة على المعتمرين تطبيق الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى وجود عقوبات مالية على من يضبط قادما لأداء العمرة دون تصريح أو يحاول دخول المسجد الحرام دون تصريح.

فيما شملت خطة السلامة الأمنية والمرورية تقليل مدة الانتظار في مراكز الضبط الأمني بتشغيل كافة المسارات، وتحسين مستوى الاستجابة للبلاغات بتكثيف الدوريات الميدانية على الطرق ومتابعة الشاحنات في أوقات المنع وتحويل الحركة بما يضمن عدم تأثيرها على كثافة الحركة المرورية.