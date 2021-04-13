شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مقتل رجل أسود.. بروكلين مدينة أشباح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أدت احتجاجات غاضبة على مقتل رجل أسود على يد الشرطة في مدينة بروكلين الأمريكية إلى فرض السلطات حظر التجول، وإطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. وقال أقارب الرجل إنه يُدعى داونت رايت ويبلغ من العمر 20 عاما. واشتبك مئات المحتجين الذين كانوا يهتفون باسم داونت رايت مع شرطة مكافحة الشغب صباح أمس (الإثنين) خارج مقر الشرطة في مدينة بروكلين، على بعد بضعة كيلومترات من مدينة مينيابوليس، وما زال التوتر في مينيابوليس شديدا، حيث تجري هناك محاكمة شرطي سابق متهم بقتل جورج فلويد. وقالت وسائل إعلامية إن المحتجين رشقوا عربتين للشرطة بالحجارة وقفزوا فوقهما، فيما أمرت الشرطة المتظاهرين بالتفرق. وذكرت وسائل إعلام محلية حدوث نهب في عدد من المناطق، فيما أصدر عمدة بروكلين مايك إليوت أمرا بحظر التجول على مستوى المدينة حتى الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي.

وأرسلت السلطات في ولاية مينيسوتا بعض أفراد الحرس الوطني إلى موقع الحادثة، وأغلقت مدينة بروكلين جميع المباني وأوقفت برامج الأنشطة المدرسية أمس.