شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يستبدل خطباء المساجد بعناصر طائفية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت مصادر موثوقة في صنعاء أمس (الإثنين) عزم مليشيا الحوثي الإرهابية فرض عدد من الإجراءات التعسفية ضد المصلين خلال شهر رمضان، بعد إصدار ما يسمى بوزارة الأوقاف والإرشاد في حكومة الانقلاب قرارات بإبعاد أئمة وخطباء واستبدالهم بعناصر طائفية في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

وقالت المصادر لـ«الخليج 365»، إنه بعد تعيين خطباء لا يمتلكون مؤهلات سوى إجادة المدح للمليشيا، أصدرت الأوقاف عددا من التعليمات والإجراءات منها منع صلاة التراويح بالمايكرفون وعقد دروس طائفية واستغلال المساجد لجمع التبرعات والأموال لصالح الانقلاب، ولفتت إلى أن المليشيا وضعت شعارات طائفية على المساجد وصورا لقيادات الملالي في قم ومن يصفونهم بالمراجع. وأكدت أن تلك الشعارات والإجراءات إيرانية مستوردة ولم تكن موجودة في اليمن طوال عقود من الزمن وهدفها مضايقة المصلين وإجراء تغيير فكري في عقول المجتمع.

من جهة أخرى، كشفت مصادر محلية أمس تصفية المليشيا مدير مديرية أسلم بمحافظة حجة معابر البدوي بعد أن وصف الحوثيين بأنهم إرهابيون يختطفون النساء والأطفال. وأوضحت المصادر أن المليشيا اختطفت البدوي لكنها اغتالته عقب انتشار الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي.