شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدعم حلاً إفريقياً لسد النهضة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله أمس الاثنين، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تطورات الموقف الحالي لقضية سد النهضة، مؤكداً استمرار مصر في إيلاء هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام، في إطار الحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

وأكد السيسي، خلال اللقاء الذي تم بحضور وزير الخارجية سامح شكري ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف ، أن حقوق مصر في مياه النيل مسألة أمن قومي، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بين الدول الثلاث، بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، مشدداً على أن عدم حل هذه القضية، من شأنه أن يؤثر بالسلب في أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

وأكد لافروف، موقف بلاده الثابت برفض المساس بالحقوق المائية التاريخية لمصر في مياه النيل، ورفض الإجراءات الأحادية، مشدداً على أن موسكو تدعم الحل الإفريقي لأزمة السد ، وتتطلع إلى التوصل إلى حل يحقق مصالح كافة الأطراف من خلال المفاوضات في أقرب وقت ممكن. تعزيز علاقات الشراكة مع موسكو

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيسي، أكد الحرص على تعزيز علاقات الشراكة الممتدة مع روسيا.

وأضاف أن اللقاء شهد التباحث حول التعاون على الصعيدين العسكري والأمني، بما فيها آلية التعاون المشترك في مجال الأمن،ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الجهود المشتركة لاستئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر، فضلاً عن مشروع محطة الضبعة النووية، والإعداد للدورة القادمة للجنة الاقتصادية المشتركة.

كما تمت مناقشة تطورات أهم الملفات الإقليمية، حيث أكد السيسي الموقف الاستراتيجي الثابت لمصر القائم على استعادة الأمن والاستقرار وإرساء عناصر استدامته في دول المنطقة المتأثرة بالنزاعات، وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية لفتح آفاق التنمية.

وأشار السيسي إلى الجهود المصرية القائمة لدعم السلطة الجديدة في ليبيا، في مختلف المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، ودفع كافة مسارات تسوية القضية عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، مشدداً على ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة، وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي، التي تساهم في تأجيج الأزمة، للمساعدة على الوصول إلى إجراء الانتخابات أواخر العام الجاري.

وأشاد لافروف بالدور المصري الحيوي لتسوية الأزمة الليبية، وجهود السيسي التي عززت المسار السياسي لحل القضية الليبية، وهو الأمر الذي يرسخ دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي.

الحل يجب أن يكون «إفريقيا»

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري، ورداً على سؤال حول الدور الروسي في ملف سد النهضة، أكد لافروف أن بلاده معنية بحل تلك القضية. كما أوضح أن بلاده اقترحت مساعدة فنية وتقنية في المحادثات حول السد الإثيوبي، لكنها لم تقم بوساطة.

وأضاف أن روسيا تدعم جهود الاتحاد الإفريقي للتوصل إلى حل وتعتقد أن الحل يجب أن يكون «إفريقياً».

وأشار إلى وجود توافق بين البلدين في العديد من الملفات الإقليمية والدولية.

سيادة ووحدة سوريا

كما أعرب عن ارتياحه بشأن التطورات السياسية في ليبيا. ولفت إلى وجود توافق بين كل من موسكو والقاهرة على أهمية الحفاظ على سيادة ووحدة سوريا.ودعا لافروف، إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية، مؤكداً أنه تلقى ردود فعل إيجابية من العالم العربي، كما ظهر من خلال زيارته للمنطقة، معرباً عن أمله في سرعة حل هذا الموضوع.

في انتظار رئيس الوزراء اللبناني

ودعا لافروف إلى حل الأزمة اللبنانية، مشيراً إلى أن ذلك لن يتم إلا بواسطة الشعب اللبناني نفسه، بعيداً عن التدخلات الخارجية، وروسيا في انتظار رئيس الوزراء اللبناني، والزعماء اللبنانيين في موسكو، ونأمل تجاوز هذه الأزمة.

من جهته، أوضح شكري أنه ناقش مع الضيف الروسي ملف سد النهضة، وقضية السلام وملفات سوريا وليبيا ولبنان، مؤكداً تطلعه إلى أن تلعب موسكو دوراً فاعلاً في ملف سد النهضة.