شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تدعو السائقين للقيادة الآمنة في شهر رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي مستخدمي الطريق إلى الالتزام بقوانين وقواعد وآداب السير والمرور، ومنح الآخرين حقهم في استخدام الطريق بأمان في شهر رمضان المبارك.

وأكد ضرورة التحلي بالصبر وضبط النفس أثناء القيادة، لافتاً إلى سعي شرطة دبي في توفير سبل الراحة لمستخدمي الطريق خلال هذا الشهر الفضيل بتنظيم حركة السير، وفك الاختناقات المرورية، وتسهيل حركة دخول وخروج المركبات من وإلى إمارة دبي.

كما ناشد مرتادي المساجد إلى تجنب الوقوف العشوائي أو الوقوف على الأرصفة خلال أداء صلاتي العشاء والتراويح، مؤكداً أن غلق الطرق أمام المساجد بمركبات المصلين، من الظواهر المؤسفة، والضارة بمصالح مرتادي تلك الطرق، وخاصة إذا كانت تلك المساجد موجودة في مناطق سكنية، ما يعطل على مستخدمي الطريق استخدام تلك الشوارع وإنجاز أعمالهم والانتظار لوقت طويل أو الاتصال بالشرطة أو عدم اللحاق بأعماله.

وأشار إلى بدء استعدادات الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي لشهر رمضان، وذلك من خلال وضع الخطط المرورية اللازمة للحد من الحوادث المرورية، وتكثيف الحضور الميداني للدوريات المرورية ورقباء السير على الشوارع الداخلية والخارجية في الإمارة، للحفاظ على أمن وسلامة مستخدميها خلال الشهر الفضيل.

وناشد مستخدمي الطريق بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة المرورية وعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر. (وام)