شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة دولية: الإمارات نموذج في الطاقة النظيفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت كيسرتي جوجان المدير الشريك لشركة لوسيدكاتاليست للاستشارات الاستراتيجية الخاصة بخفض البصمة الكربونية، أن دولة الإمارات تعد نموذجاً يحتذي في تبني تكنولوجيات الطاقة النظيفة.

وقالت إن استخدام التقنيات ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة لإنتاج الكهرباء تعد أحد أكثر الطرق المتاحة اليوم والفعالة في الحد من ظاهرة تغير المناخ مؤكدة أن محاولة الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع الطاقة إلى جانب تنويع مصادر إنتاج الكهرباء في الصناعات الكبيرة التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة تعد سبيلاً لتحقيق أهداف اتفاقية باريس لخفض الانبعاثات. وأضافت أن دولة الإمارات من خلال بدء التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية إلى جانب الاستثمار الكبير في مصادر الطاقة المتجددة تؤكد دورها المهم في الحد بشكل كبير من انبعاثات الكربون دون التأثير في أساليب الحياة الحديثة. (وام)