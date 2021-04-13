شكرا لقرائتكم خبر عن «أشغال الشارقة» تسجل 28 شركة هندسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة عن تسجيل 28 شركة جديدة لدى الدائرة خلال الربع الأول من العام، وتتمثل في مكاتب استشارية وشركات مقاولات وموردين، ليصبح إجمالي عدد الشركات المسجلة لدى دائرة الأشغال العامة 407 شركات.

وأشار إلى أن الدائرة لا تقوم بالتسجيل والتأهيل فحسب، وإنما تقوم كذلك بدراسة ملفات الشركات وملف المشاريع السابقة لها.

من جهتها، أكدت فاطمة حسن مديرة إدارة العقود أن جميع المعاملات والخدمات المقدمة للاستشاريين والمقاولين والموردين هي خدمات إلكترونية بنسبة 100% ولا تتطلب حضور المهندسين أو ممثلي الشركات إلى مبنى الدائرة.