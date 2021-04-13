شكرا لقرائتكم خبر عن «معهد الطاقة»: المحطة تدعم جهود مواجهة التغير المناخي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت ماريا كورسك الرئيس التنفيذي لمعهد الطاقة النووية.. أن التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية بالإضافة إلى وجود ثلاث محطات أخرى قيد التطوير يوضح الرغبة العالمية المتزايدة في الحصول على كهرباء خالية من الانبعاثات الكربونية للوفاء بمسؤوليتنا العالمية الخاصة بمواجهة ظاهرة التغير المناخي.

وقالت إنه باعتبارها أول محطة طاقة نووية حققت التشغيل التجاري في العالم العربي تعد «بركة» مثالاً للمنطقة بأكملها بشأن كيفية مساهمة الطاقة النووية السلمية بتنويع محافظ الطاقة والاقتصادات في البلدان.(وام)